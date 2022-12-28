نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكت معرض العطور 2022 رابط تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال تفعيل منصة تكت لحجز معرض العطور واجهة الرياض 2022 بإمكان جميع الراغبين بحضور المعرض حجز التكت الخاص بهم عبر موقع تكت ticketmx الإلكتروني، ويحتوي هذا المقال عبر موقع ثقفني التعليمات المتعلقة بطريقة الشراء من منصة تكت مكس، رابط حجز تكت معرض العطور 2022-2023

من خلال الوصول الى منصة تكت مكس يمكن للزائرين حجز التذاكر الخاصة بالدخول لمعرض العطور من خلال التسجيل الإلكتروني عبر موقع ticketmx 2023، ويجب أن يمتلك الشخص حساب في تكت مكس المنصة المخصصة لتكت لفعاليات موسم الرياض، ويمكن فهم تسجيل تكت معرض العطور من السطور الآتية

مواعيد معرض العطور

يعتبر معرض العطور أضخم المعارض من نوعه في الرياض، بعد نجاح موسمه في فبراير الماضي.

بدأت المواعيد لمعرض العطور ضمن إفتتاح المعرض الرائد في صناعة العطور في 24 ديسمبر 2022/ كانون الأول،

وسوف يستمر معرض العطور في إستقبال الزوار ضمن المواعيد الرسمية حتى 09 يناير 2023/ كانون الثاني.

وأما ما يخص اوقات مواعيد العمل فسوف يكون معرض العطور مفتوحاً من 04:00م على أن يقفل معرض العطور في12:00ص

تكت مكس تسجيل الدخول

الإنتقال الى رابط التسجيل للدخول تكس مكس

أدخل بيانات البريد الإلكتروني ثم كلمة كلمة السر

الضغط فوق أيقونة تسجيل الدخول

الإنتقال الى فعالية معرض العطور والضغط على صورتها

اضغط على إحجز الان

حدد نوع التذكرة، وعددها، تاريخها، ثم قم بالنقر فوق إشتر الآن

إتبع التعليمات الباقية حتى النهاية لإتمام الدفع وحجز وشراء تذكرة معرض العطور عبر موقع ticketmx

موقع حجز تكت مكس

كشف معرض العطور عن تخصيص رابط خاص بالحجز عبر موقع تكت مكس ويستخدم الرابط في حجز التذاكر لدخول معرض العطور واجهة الرياض،

وبمجرد فتح رابط الموقع يمكنك العثور على فعالية معرض العطور من خلال خانة البحث،

او الضغط على معرض العطور من خلال أيقونة الفعاليات ثم انقر فوق إحجز الآن

حيث يمكن للمشتري حجز ما يصل إلى 5 تذاكر خاصة بالدخول في معرض العطور.