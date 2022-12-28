نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني 1444 وكم مبلغ الدعم السكني وشروط استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2022 بدء عدد كبير من الأسر السعودية المستفيدة من دعم سكني عن موعد صرف الاستحقاق الشهري، قدمت الحكومة السعودية هذا الدعم بهدف تحقيق الاستقرار المادي والمعنوي للأسر السعودية وذلك في ظل الرؤية المستقبلية التي وضعتها الحكومة لعام 2030 م لتسكين 80% من سكان المملكة، ولذلك وضعت وزارة الإسكان السعودية بتعاون مع صندوق التنمية العقاري برنامج الدعم السكني وقدمت 5 باقات إضافية للدعم (تجديد المسكن، البناء الذاتي، باقة الأثاث، الإيجار، الدعم المقدم) ويحصل الأسر المستفيدة على دعم مادي بشكل شهري.

موعد صرف الدعم السكني

لقد حددت وزارة الإسكان السعودية موعد محدد لصرف الدعم السكني وهو اليوم الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي وعلى هذا سيتم صرف الدعم يوم الأحد 24 ديسمبر 2022 الموافق 1 جمادى الثاني 1444.

كم مبلغ الدعم السكني

يعد برنامج سكني من اهم برامج الدعم التي تقدمها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، ويتم احتساب قيمة الدعم المستحق لكل أسرة باختلاف عدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل الشهري، ووضح البرنامج مبلغ الدعم السكني المستحق وهو على النحو التالي:

يصرف للأسرة التي لا يزيد دخلها عن 14 ألف ريال سعودي تحصل على نسبة 100% من قيمة الدعم.

الأسرة التي يزيد دخلها الشهري عن 14 ألف ريال سعودي تحصل على نسبة 95% من قيمة الدعم، بشرط ألا يزيد عن 15 ألف.

يصرف للأسرة التي يزيد دخلها عن 16 ألف ريال سعودي نسبة 90% من قيمة الدعم ويكون عدد أفراد الأسرة 3 فقط.

يتم صرف نسبة 85% من قيمة الدعم لمن يصل دخله الشهري 17 ألف ريال سعودي.

يصرف للأسره يصل دخل 20 ألف ريال نسبة 75% من قيمة الدعم.

شروط الدعم السكني

لقد وضع برنامج سكني شروط استحقاق الدعم والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم (الفرد، الأسرة) سعودي الجنسية أي من أصل سعودي.

الإقامة الدائمة للمتقدم يجب أن تكون في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يقل عمر رب الأسرة المتقدم عن 25 عام، يستثني من ذلك (المرأة المطلقة، الأرملة، الأم الغير سعودية).

عدم حصول المتقدم عن دعم سكني مسبقاً.

ألا يكون لدى المتقدم مسكن مسجل باسمه خلال آخر 5 سنوات.

في حالة كان المتقدم امرأة وهي المسؤولة مثل (المطلقة، الأرملة، الأسرة المهجورة) يشترط أن تعول أبناء.

الاستعلام عن الدعم السكني

من خلال بوابة سكني يمكن للمواطن المتقدم المستفيد من الدعم الاستعلام عن الدعم السكني ومعرفة موعد نزول الدفعة، وطريقة الاستعلام هي: