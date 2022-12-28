نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هم المستفيدين من دعم ريف 1444 وشروط التقديم وكم مبلغ الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هم المستفيدين من دعم ريف من الأسئلة التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين السعوديين منذ أن تن إطلاق برنامج ريف في عام 2018م بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، وهذا بهدف تحسين دخل قطاع صغار المربين وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الزراعي والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية الزراعية المساعدة في الحفاظ على الأمن الغذائي، ويقوم برنامج دعم ريف تحت قيادة وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية هي المسؤولة عن دراسة المشروع وتحديد قيمة الدعم المستحق ويحصل المستفيدين على دعم مادي بشكل شهري يصرف لهم بداية من اليوم الأول من كل شهر ميلادي حتى اليوم العاشر.

من هم المستفيدين من دعم ريف 1444

هناك رؤية تطويرية مستقبلية وضعتها الحكومة السعودية لعام 2030 م تسعي على تحقيقها وتهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة بين مختلف فئات المجتمع وذلك عن طريق استغلال كافة موارد المملكة من حيث (الموارد الزراعية و المائية والثروة الحيوانية)، لذلك حددتها وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية الأنشطة والفئات المستفيدة من دعم ريف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية ويتمثلون في الآتي:

الأسر الريفية العاملين في المنتجات التالية (اللبنة، الجبن، زيت السمسم، عجينة وعصير التمر، القشطة، الخل، العصيرات، زيت التين الشوكي، السمن،النكهات، الدبس، حليب الموز، المخللات).

ربات البيوت من الأسر المنتجة.

العاملين في قطاع الثروة الحيوانية.

المواطنين العاملين في منتجات الثروة السمكية.

العاملين في منتجات البن العربي.

المواطنين العاملين في منتجات المحاصيل البعلية.

العاملين منتجات الفاكهة.

المواطنين العاملين في قطاع النحل وإنتاج العسل الأبيض.

صغار المزارعين.

العاملين في قطاع الورد.

بشرط ألا يتعدى الدعم السنوى للمتقدم المستفيد عن 54000 ريال سعودي.

شروط دعم ريف

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيد من دعم ريف لقبول طلبة، الشروط هي:

أن يكون سعودي الجنسية أو حاملى بطاقات التنقل.

يشترط أن يكون ممتهن أحدي برامج الدعم.

حصوله على شهادة بمزاولة المهنة.

ألا يكون المتقدم يعمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.

يشترط ألا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي.

كما يشترط ألا يتجاوز قيمة الدعم السنوي عن 54000 ريال سعودي.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.

يسمح للمستفيد الحصول على 3 برامج دعم.

الالتزام بكافة الإجراءات والشروط الصحية والفنية المعتمدة في البرنامج.

امتلاك المتقدم حساب بنكي خاص.

أن يكون المتقدم من سكان إحدى المناطق التي يدعمها البرنامج.

تقديم طلب دعم ريف إلكتروني عبر منصة ريف.

الموافقة على الشروط والأحكام المذكورة.

كم مبلغ دعم ريف

لم تحدد الحكومة السعودية عن المبلغ المحدد لدعم ريف وهذا لأن قيمة الدعم تختلف من أسرة إلي أخرى لاختلاف حجم وقيمة المشروع، ولكن حددتها الحكومة الحد الأقصى لدعم ريف وهو 54000 ريال سعودي سنوياً.

حيث يتم صرف دعم ريف على المستفيد لمدة 18 شهر، ويتم احتساب الدعم عن طريق قسمة قيمة الدعم الكلي على 18 شهر.

طريقة التقديم في دعم ريف

للحصول على دعم ريف لابد من تقديم طلب بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة دعم ريف.

قم بالنقر على بدا الطلب الآن.

قم بإنشاء حساب جديد.

سيظهر أمامك نموذج قم بإدخال البيانات المطلوبة.

سيتم إرسال رسالة بكود التحقق.

قم بكتابة و تسجيل الدخول.

إدخال الحساب البنكي للمتقدم.

على الفور سيتم تفعيل الحساب.

قم بتحديد برامج الدعم التي تريد الحصول عليه.

الاستعلام عن دعم ريف

لكي تستطيع معرفة إذا كنت مستحق للدعم أم لا يمكنك بعد تقديم الطلب الاستعلام عن استحقاق الدعم، وطريقة الاستعلام هي: