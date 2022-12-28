نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بيانات حساب المواطن ca.gov.sa برقم الهوية وخطوات التسجيل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تحديث بيانات حساب المواطن بدأ جميع المستفيدين من دعم حساب المواطن بالبحث عن خطوات تحديث البيانات وهذا بعد أن أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه على التويتر خلال الأيام القليلة الماضي يدعو جميع المستفيدين والمتقدمين في الدعم ضرورة تحديث البيانات على الحساب و الإفصاح عن الدخل الشهري وهذا لكى لا يتعرض المستفيد إلى عقوبة بإيقاف صرف الدعم عنه.

يعد برنامج حساب المواطن من أكثر برامج الدعم التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عام 2018 فهناك أكثر من 10 مليون مستفيد وتابع يحصلون على الدعم، وتم إطلاق البرنامج بهدف مساعدة الأسر السعودية المستحقة للدعم وهذا لمواجهة إرتفاع الأسعار وتحسين الوضع المادي لهم، لذلك يتم صرف دعم مادي شهريا إلي الأسر المستحقة ولكى يتم استمرار صرف الدعم لابد من تحديث البيانات بشكل دائم و سنوضح لكم الطريقة.

رابط تحديث بيانات حساب المواطن 1444

لقد أعلن برنامج حساب المواطن أكثر من مرة عن ضرورة الالتزام بتحديث بيانات المستفيدين من دعم حساب المواطن بشكل دائم وهذا لكي لا يتفاجأ المستفيد من إيقاف صرف الدعم عنه، كما وضح البرنامج أنه لا يلزم الفرد تحديث بياناته إلا عند حدوث تغيير بها وفي حالة أن البيانات لم تتغير لا يلزم على الفرد تحديث البيانات، كما وضح حساب المواطن أن طريقة التحديث إلكترونيا عبر بوابة حساب المواطن الرسمية يقوم رب الأسرة بإدخال البيانات الصحيحة مع إرفاق المستندات والوثائق التي تؤكد صحة البيانات المحدثة.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن

أجاب برنامج حساب المواطن على أحد الاستفسارات التي قدمت له عبر حسابه الرسمي على التويتر، والسؤال بشأن كيفية استمرارية دعم حساب المواطن؟ أجاب البرنامج على سؤال إحدى المستفيدين من الدعم أن استمرارية دعم حساب المواطن مرتبطة بالالتزام بتحديث البيانات في حالة حدوث تغير بها، و سنوضح لكم طريقة تحديث بيانات حساب المواطن وهي:

الذهاب إلى موقع حساب المواطنحساب المواطن. كتابة اسم المستخدم و إدخال كلمة المرور. ثم اضغط على تسجيل. سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب. سيتم انتقالك إلى الصفحة الشخصية للبيانات. قم بتحديد نوع البيانات التي تريد تحديثها من (البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات التابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العقارات، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات). ثم كتابة البيانات المحدثة. إرفاق المستندات والوثائق أن وجد. ثم الضغط على أيقونة إضافة ثم حفظ.

هكذا سيتم تحديث بياناتك على حساب المواطن، علما بأنه لا يلزم على المستفيد تحديث بياناته إلا إذا كان هناك تغيير بها خلاف ذلك لا يوجب التحديث، ويتم التحديث خلال 15 يوم فقط من يوم التغيير لكى لا يتعرض الفرد إلى عقوبة.

خطوات التسجيل في دعم حساب المواطن

لقد تم إعادة فتح باب التسجيل في دعم حساب المواطن لاستقبال أسر جديدة في الدعم وهذا بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز و تخصيص 8 مليار ريال سعودي دعم إضافي لمستفيدي حساب المواطن، وطريقة التقديم هي:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الالكتروني. قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد. إدخال البيانات التالية (رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد). ثم الضغط على تسجيل. سيتم إرسال رسالة نصية على رقم الجوال بكلمة السر المؤقتة. قم بكتابة كلمة السر المؤقتة، ثم قم بتغيير كلمة المرور وإدخال كلمة مرور جديدة. سيتم انتقالك إلى صفحة تسجيل البيانات قم بإدخالها البيانات المطلوبة ( البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات التابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العقارات، بيانات الحساب البنكي). قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل. التعهد بصحة البيانات التي تم إدخالها. ثم الضغط على تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في دعم حساب المواطن

لقد وضع برنامج حساب المواطن شروط مخصوصة لقبول طلب التسجيل في دعم حساب المواطن، والشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون من محدوي الدخل أو يعاني من الدخل المنخفض.

ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية أو يكون مسجون.

توافق البيانات التي تم ادخالها.

إرفاق الطلب بالمستندات المطلوبة.

ما هي المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج حساب المواطن؟

يتطلب مع إرفاق طلب التسجيل في دعم حساب المواطن رفع المستندات والأوراق المطلوبة ليتم عن طريقها التأكد من صحة بيانات المتقدم، المستندات المطلوبة هي:

صورة من الهوية الوطنية لرب الأسرة وتكون سارية.

ملف الحالة الاجتماعية.

بيان معتمد ومختوم بقيمة الدخل الشهري لرب الأسرة، اذا كانت الزوجة تعمل يتم رفع مستند بقيمة راتبها الشهري.

كارت العائلة.

خطوات إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في دعم حساب المواطن

بعد أن وضحنا لكم المستندات التي يجب رفعها مع طلب التسجيل، طريقة إرفاق المستندات هي:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الالكتروني.

القيام بتسجيل الدخول.

ثم قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

قم بالنقر على أيقونة إدارة المرفقات.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة إضافة ثم حفظ.

تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

اذا ظهر لك نتيجة أهلية حساب المواطن وكنت غير مؤهل يمكنك تقديم اعتراض بالخطوات التالية:

الذهاب إلي بوابة حساب المواطن.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك قم بالدخول إلى حسابك على برنامج حساب المواطن.

النقر على أيقونة دراسة الأهلية.

سيظهر أمامك أسباب عدم الأهلية.

قم بالنقر على أيقونة تقديم اعتراض.

ما هي مدة دراسة طلب الاعتراض على حساب المواطن؟

بعد أن يتم الإعلان عن صرف الدفعة و الإعلان عن نتائج أهلية حساب المواطن هناك الكثير من المستفيدين الذين يقومون بتقديم طلب اعتراض، وسيتم مراجعة الطلب ودراسته للتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، و مدة دراسة الطلب هي 90 يوم و ذلك كحد أقصى والحد الأدنى لدراسة الطلب هو شهر ويمكن للفرد متابعة الطلب.

خطوات تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

لقد حدد برنامج حساب المواطن طريقة تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن في حالة ظهور إعلان النتيجة وكنت غير مؤهل، طريقة التقديم هي:

أولا قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

النقر على أيقونة دراسة الاهلية.

سيظهر أمامك أسباب عدم أهلية المتقدم.

ثم قم تحديث بيانات حساب المواطن .

النقر على أيقونة إرسال الطلب.

الفترة المحددة لتقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

لقد وضحنا لكم طريقة تحديث بيانات حساب المواطن في حالة ظهور أنك غير مؤهل، أو في حالة وجود تغيير في البيانات المسجلة يجب عليك التحديث و يمكنك تقديم اعتراض على الأهلية لمدة 90 يوم من موعد الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة، وبعد أنتهاء هذه المدة لا يحق لك تقديم اعتراض أو تحديث البيانات.

طريقة احتساب حساب المواطن التقديرية

لقد وفر برنامج حساب المواطن احتساب قيمة دعم حساب المواطن عبر الحاسبة التقديرية، طريقة الاحتساب هي:

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول.

ثم قم بالضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية من القائمة الرئيسية.

كتابة عدد أفراد الأسرة وعمر كل فرد وقيمة الدخل الشهري الكلي للأسرة.

ثم الضغط على أيقونة أحسب.

خطوات الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

لكي يحدد برنامج حساب المواطن قيمة الدعم المستحق لكل أسرة يجب على المتقدم إدخال البيانات المطلوبة عدد التابعين واعمارهم وقيمة الدخل الشهري وطريقة الإفصاح هي:

الدخول إلى برنامج حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول.

ثم الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد.

تحديد نوع ومصدر الدخل.

ثم تحديد المبلغ الشهري من الدخل.

قم بالنقر على إضافة ثم حفظ.

ما الذي يترتب عدم الافصاح عن الدخل الشهري لحساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن بتحديد قيمة الدعم المستحق لكل فرد أو أسرة وفقا لبعض المعايير ومن أهمها هو الدخل الشهري للمتقدم ولذلك يجب الإفصاح عن الدخل وعقوبة عدم الإفصاح هي:

حرمان المستفيد من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد عن عامين.

استرداد قيمة الدعم التي حصل عليها المستفيد.

قد يتم تطبيق العقوبتين معا.

ما هي أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في حساب المواطن

لقد حدد برنامج حساب المواطن أنواع الدخل التي يجب على الفرد الإفصاح عنها و النشاطات التجارية لتحديد قيمة الدعم المستحق، ويجب على الفرد الإفصاح عن الدخل لكي لا يتم إيقاف الدعم، أنواع الدخل هي: