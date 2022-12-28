نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل 1444 للمقيمين عبر موقع وزارة العمل وطريقة سداد تجديدها إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام جميع الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية هي رخصة العمل وهذا لأن من خلال هذه الرخصة يستطيع الوافدين العمل في السعودية بدون عقوبات أو مخالفات قضائية، فقد وضعت وزارة العمل السعودية رخصة العمل لكي يتم ضبط العاملين في المملكة وهناك مدة محددة للرخصة يجب على جميع الوافدين الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل كل فترة لمعرفة موعد انتهائها لكى يتم تجديدها قبل أنتهاء المدة لكى لا يتعرض الوافد إلى عقوبات أو غرامة مالية.

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين 1444

في الفترة الأخيرة تم تحديث جميع الأنظمة الحكومية وذلك وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية آلية إلكترونية للاستعلام عن صلاحية العمل وذلك لتسهيل على الوافدين من الذهاب إلى مكاتب العمل أو المراكز، طريقة الاستعلام هي:

أولا قم بالتوجه إلى بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الخدمات.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة رخصة العمل.

ثم اختيار الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل.

قم بملئ البيانات المطلوبة من رقم الاقامة و الإسم وغيرها من البيانات.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله بالشكل الصحيح كما هو ظاهر أمامك.

ثم الضغط على بحث.

على الفور سيظهر أمامك بيانات رخصة العمل وموعد انتهاء الرخصة.

طريقة تجديد رخصة العمل إلكترونيًا 1444

كما يمكنك إلكتروني عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تجديد رخصة العمل، بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الخدمات.

قم باختيار تجديد رخصة العمل.

بعد ذلك قم بتحديد عدد الأشخاص الذين يريدون تجديد رخصة العمل.

على الفور سيظهر أمامك قيمة رسوم التجديد.

ثم قم بدفع رسوم تجديد رخصة العمل.

اختيار طريقة الدفع.

ثم الضغط على أيقونة تأكيد.

ستصل إليك رسالة نصية بتأكيد دفع الرسوم واتمام تجديد الرخصة.

خطوات استخراج رخصة العمل السعودية

كما يمكنك أيضا استخراج رخصة العمل إلكترونيًا بالطريقة التالية:

قم بالتوجه إلى موقع وزارة العمل السعودية.

اختيار الخدمات من الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار إصدار رخصة جديدة.

قم بتحديد أقرب فرع لك لاستلام رخصة العمل.

الاستعلام عن رخصة العمل برقم الحدود

يمكن للمواطن الوافد في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن رخصة العمل إلكترونيًا بأكثر من طريقة ويمكنك الاستعلام بإدخال رقم الحدود بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

قم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن خدمات العمل.

ثم قم بالنقر الاستعلام عن رخصة العمل.

ثم قم بإدخال رقم الحدود.

كتابة رمز التحقق.

ثم الضغط على استعلم.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة في السعودية إلكترونياً

كما يمكن لجميع المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية الاقامة في السعودية إلكتروني عبر بوابة أبشر بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

قم بالدخول إلى أبشر الأفراد.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الخدمات العامة.

ثم اختيار استعلم عن صلاحية الاقامة.

قم بإدخال رقم الإقامة ثم الضغط على استعلم.

خطوات استخراج رخصة عمل من وزارة العمل

بعد أن قدمنا لكم طريقة الاستعلام عن رخصة العمل سنوضح لكم خطوات استخراج رخصة عمل وهي:

التوجه إلى بوابة وزارة العمل السعودي.

ثم قم بالضغط على القائمة الرئيسية والنقر على أيقونة الخدمات.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

قم بالنقر على إصدار رخصة جديدة.

قم بملئ البيانات المطلوبة.

ثم تحديد أقرب فرع لاستلام الرخصة.

طريقة الحصول على رقم سداد رخصة العمل

لكي تستطيع الحصول على رخصة عمل لابد من امتلاك رقم سداد، وطريقة استخراجه هي: