نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور بعد التعديلات الجديدة sbis.hrsd وطريقة احتساب قيمة المعاش 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور ، تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلى تقديم الدعم إلى مستحقيه من المواطنين السعوديين، و لذلك مع إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور وضعت الحكومة شروط مخصوصة لقبول التسجيل في الدعم، ومن أهم هذه الشروط هو عدم تجاوز الحد المانع للضمان الاجتماعي وتختلف قيمة هذا الحد من متقدم إلي أخر وهذا باختلاف عدد أفراد الأسرة، كما حددت برنامج الضمان الدعم المستحق الشهري لكل متقدم، و سنوضح معكم هذا بالتفصيل مع طريقة احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل.

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور ومن هذه الشروط ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة المتقدمة أو الفرد عن الحد الأدنى، وهذا يختلف بعدد أفراد الأسرة، وسنوضح لكم عبر الجدول التالي الحد المانع الاستحقاق الشهري للمستفيدين وهو:

الحد المانع للفرد 2001 ريال الاستحقاق الشهري 1000 ريال سعودي. الأسرة المكونة من فردين الحد المانع 2570 ريال الاستحقاق 1285 ريال. أما عن الأسرة المكونة من 3 أفراد الحد الشهري 3140 ريال الاستحقاق 1570 ريال. الأسرة المكونة من 4 أفراد الحد المانع 3710 ريال الاستحقاق 1855 ريال. الحد الأدنى الأسرة المكونة من 5 أفراد 4280 ريال الاستحقاق 2140 ريال.

الأسرة المكونة من 6 أفراد الحد المانع 4840 ريال الاستحقاق 2420 ريال. أما الأسرة المكونة من 7 أفراد الحد المانع 5420 ريال الاستحقاق 2710 ريال. الحد المانع للأسرة المكونة من 8 أفراد 6000 ريال الاستحقاق 3000 ريال. أما الأسرة المكونة من 9 أفراد الحد المستحق 6560 ريال سعودي الاستحقاق 3280 ريال. الأسرة المكونة من 10 أفراد الحد المانع لهم 7120 ريال سعودي الدعم المستحق 3560 ريال.

الحد المانع للأسرة المكونة من 12 فرد هو 3480 ريال سعودي. الدعم المستحق شهري 7680 ريال. الأسرة المكونة من 13 فرد الحد الأدنى هو 4130 ريال. الاستحقاق الشهري 8260 ريال. الحد الأدنى للأسرة المكونة من 14 فرد هو 4700 ريال. اما الاستحقاق الشهري هو 9400 ريال. الأسرة المكونة من 15 فرد هو 5000 ريال. الاستحقاق الشهري هو 10000 ريال سعودي. كلما زاد عدد الأفراد كلما زاد قيمة الاستحقاق الشهري.

وعلى ذلك يكون الحد الأدنى للفرد هو 550 ريال سعودي وللأسرة 1100 ريال سعودي، وإذا زاد الدخل الشهري عن هذا الحد لا يتم صرف الدعم لعدم تأهله.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

لقد أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الجديد بهدف تحقيق الإستقرار و الاكتفاء الذاتي للمستفيدين تقديم برامج تدريبية وتأهيلية تساعدهم على الدخول في سوق العمل وتوفر لهم بعض الوظائف التي تتناسب معهم، كما تسعي على تحويل نظام الضمان الاجتماعي المطور من منظومة عطاء الي برنامج تنمية، ولذلك فتح باب التسجيل في النظام الجديد لمستفيدي الضمان وقامت بتحديد الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور، وطريقة التسجيل هي:

الذهاب إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

قم بالضغط على إنشاء حساب.

ستظهر أمامك صفحة تسجيل البيانات قم بإدخال البيانات المطلوبة ( الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).

قم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك بالشكل الصحيح للتأكد من هويتك.

ثم الضغط على تحقق.

سيتم إرسال رمز التفعيل في رسالة نصية على جوالك.

قم بإدخال الرمز في الخانة المخصص لها.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

بعد الإعلان عن تخصيص قيمة دعم إضافي إلى برنامج الضمان الاجتماعي وذلك لمواجهة إرتفاع الأسعار، علما بأن قيمة الدعم تختلف من شخص إلى آخر ويتم تحديد قيمة الدعم بعدة معايير وهي عدد وأعمار أفراد الأسرة و قيمة الدخل الشهري المكتسب و الغير مكتسب و الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور وتتم عملية احتساب قيمة معاش الضمان بالنحو التالي:

يتم جمع قيمة الدخل المكتسب لكل أفراد الأسرة أي الدخل الشهري الكلي.

ثم يتم خصم 50% من قيمة هذا الدخل، ثم نقوم باضافته على الدخل الغير مكتسب من دعم الحكومة.

بعد ذلك يتم المقارنة بين مجموع الدخل المكتسب بالحد الأدنى للضمان الاجتماعي وهو للفرد 550 ريال سعودي والأسرة 1100 ريال سعودي.

طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

يستطيع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الجديد احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور لكل أسرة بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.

قم بتحديد عدد أفراد الأسرة التابعين وأعمار أفراد الأسرة، وقيمة الدخل الشهري.

ثم الضغط على أيقونة أحسب.

ما هي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

يجب على المتقدم أن يقوم بتأكد من الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشروط هي:

أن يكون المتقدم من أصل سعودي أي سعودي الجنسية. ألا يزيد الدخل الشهري عن الحد المانع وهو 1100 ريال للأسرة و 550 ريال سعودي للفرد. أن تكون الإقامة الدائمة للمتقدم في المملكة العربية السعودية. ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء أو مسجون. رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم. توافق البيانات التي تم ادخالها.

ما هو آخر موعد للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منذ عدة أشهر عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور على أن يكون الموعد النهائي للتسجيل في الضمان الجديد يوم الأحد القادم الموافق 30 اكتوبر 2022 الموافق 5 ربيع الآخر 1444، ولم يتم الكشف عن إذا سوف يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى أم لا.

ما هي طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي؟

هناك بعض من المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي ويتم إيقاف صرف الدعم عنهم بسبب عدم تحديث البيانات، ويجب على الفرد تحديث بياناته بشكل دائم بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.

قم بتسجيل الدخول.

التوجه إلى حسابك على الضمان.

سيظهر لك صفحة التسجيل قم بتحديث البيانات التي تريد تحديثها.

ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد المجاني

لقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية رقم مجاني موحد لكي يستطيع المستفيدين والمتقدمين في الضمان الاجتماعي المطور تقديم شكوى أو اعتراض أو استفسار عن الضمان، والرقم المجاني للضمان الاجتماعي هو 19911، يمكن الإتصال على هذا الرقم من يوم السبت حتى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 مساء.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

هناك الكثير من المتقدمين المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن قيمة الدعم وأهلية ومعرفة الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستعلام هي:

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.

قم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالتوجه إلى الحساب الشخصي على الضمان.

سيظهر أمامك بيانات المستفيد، قم بالنقر على أيقونة دراسة الاهلية.

سيظهر أمامك نتيجة الأهلية كما هو موضح بالصورة.

ما هو سبب نقص الدفعات المالية للضمان الاجتماعي المطور ؟

بعد أن يتم صرف الدفعات المالية لجميع المستفيدين في الضمان الاجتماعي المطور هناك بعض الدفعات المالية التي قد تتأخر ويتساءل البعض عن أسباب وذلك هو أن البرنامج بمراجعة بيانات المستفيدين كل شهر وسيتم احتساب قيمة الدعم المستحق إذا كان هناك دفعة ناقصة أو متأخرة يمكن تقديم اعتراض.

أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور

يقوم برنامج الضمان الاجتماعي التأكد من استحقاق المستفيدين ولذلك هناك بعض المستفيدين الذين يقف عنهم الدعم وذلك لأسباب أخر وهي:

عدم إدخال البيانات المطلوبة بشكل الصحيح.

زيادة قيمة الدخل الشهري الكلي عن الحد المانع.

عدم تحديث البيانات بشكل دائم.

امتلاك المتقدم أكثر من مركبة واحدة.

طريقة تقديم اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أكد برنامج الضمان الاجتماعي أنه يتم التحقق من صحة بيانات جميع المسجلين في الضمان الاجتماعي كل شهر وخلال ذلك يتم التحقق من أهلية المتقدم، في حالة ظهور أنك غير مؤهل يمكنك تقديم اعتراض بالخطوات التالية:

الدخول إلى الضمان الاجتماعي المطور.

قم بتسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول. بعد ذلك قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية للمتقدم.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة دراسة أهلية.

تقديم اعتراض وتحديد نوع الاعتراض.

ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لقبول طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أي من أبوين سعوديين.

يشترط أن يكون منشأ المتقدم سعودي ومقيم بداخلها بشكل دائم.

ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة.

عدم امتلاك المتقدم أصول أو أموال مسجلة باسمه.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 550 ريال للفرد والأسرة 1100 ريال.

خطوات تقديم اعتراض مالي على الضمان الاجتماعي

لقد وضحنا لكم أن هناك نوع من أنواع الاعتراض التي يمكن تقديمها إلى الضمان الاجتماعي وهم (الأهلية، المالي) وفي حاله وجود نقص في المعاش أو عدم نزول الدفعة يمكن تقديم اعتراض بالخطوات التالية: