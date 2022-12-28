نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الاهلي السعودي في دوري يلو القادمة 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاهلي السعودي في دوري يلو وهو دوري الدرجة الأولى في المملكة العربية السُّعُودية حيث إن هذه المباريات خاصة بموسم دوري يلو للعام الجديد 2022/ 2023م، ولقد كان هناك عدد كبير من المباريات المؤجلة في مشوار النادي الأهلي السعودي لعدة أسباب والمبارة القادمة هي مؤجلة من الجولة الحادية عشر، وفيما يلي عبر موقع ثقفني ؛ سوف نتعرف على موعد المباراة القادمة لنادي الهلي بدوري يلو والقنوات الناقلة أيضًا بالتفصيل.

موعد مباراة الاهلي السعودي القادمة دوري يلو

سوف يواجه نادي الأهلي السعودي فريق الساحل في يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2022م، ويذكر أن هذه المباراة كانت مؤجلة تحديدًا من الجولة رقم إحدى عشر 11 من جولات بطولة الدوري الممتاز السعودي دوري يلو.

حيث سوف يلتقي الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف وخمسة دقائق أي 7:35 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية على ملعب (الجوهرة المشعة) الواقع في مدينة جُدَّة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي دوري يلو

القناة الرسمية الناقلة لمباريات دوري يلو السعودي الممتاز أ والتي سوف يتم بث مباراة الأهلي والساحل القادمة عليها يوم السبت هي قناة الرياضية السعودية إتش دي KSA Sports HD ، حيث يمكن الحصول على تردد قناة الرياضية السعودية المفتوحة وتثبيت القناة على المستقبل الهوائي ومن ثم الاستمتاع بجميع مباريات الدوري السعودي.

مشوار الفريقين الأهلي والساحل في البطولة

لم يتمكن فريق الأهلي السعودي من اقتناص الفوز في الجولة السابقة أمام فريق العربي، ولكنه تمكن من تحقيق التعادل السلبي فقط بدون أهداف، وبذلك ارتفع رصيد الفريق إلى 20 نقطة، وهو بذلك قد تراجع في ترتيب الفرق المشاركة في البطولة إلى المركز السادس.

وفيما يخص فريق الساحل ، فلقد شهد هزيمة من فريق نجران في الجولة السابقة بنتيجة ثلاثة 3 أهداف مقابل هدفين 2 فقط ، وبذلك توقف فريق الساحل هنا عند خمسة عشر نقطة 15 فقط، ليظل بذلك قابعًا في المركز رقم 15 في ترتيب دوري بلو.

لذلك ؛ فإن كلا الفريقين سواء الأهلي أو الساحل سوف يخوضان المباراة القادمة بمنتهى القوة والبسالة من اجل اقتناص الفوز والتقدم في جدول ترتيب البطولة، مما يؤكد أننا سوف نشهد مباراة غاية في القوة والإثارة والتسويق.