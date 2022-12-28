ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd الجديد 1444 والأوراق المطلوبة ورابط التسجيل

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عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444، سيظل هذا الموضوع من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام الآلاف من الأسر السعودية بالأخص مع اقتراب موعد إغلاق باب التسجيل في النظام الجديد الذي من المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 30 أكتوبر 2022 الموافق 5 ربيع الآخر 1444، أنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية نظام الضمان الجديد بهدف تحقيق الإستقرار و الاكتفاء و إرسال وسائل التدبيرات اللازمة لتوفير وتقديم الدعم للأسر التي تعاني من الدخل المنخفض أو الأسر المحتاجة وتقديم برامج تأهيلية وتدريبية تساعد المستفيدين، و يتم صرف دعم مادي بشكل شهري إلي الأسر المستحقة للدعم التي تتوفر بهم شروط الضمان الاجتماعي المطور .

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم لكي يكون مستحق للدعم، شروط الضمان الاجتماعي المطور هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية يستثني من ذلك (المرأة الغير سعودية متزوجة من سعودي، الأرملة والمطلقة غير سعودية ولديها أبناء سعوديين، أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي، الأشخاص المعاقين و والأيتام الذين لديهم بطاقة تنقل).

يشترط أن يكون المتقدم الأسرة أو الفرد مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يمتلك المتقدم أصول ذات قيمة عالية.

أن يكون الدخل الشهري المستحب للفرد لا يقل للفرد عن الحد الأدنى وهو 550 ريال سعودي، وللاسرة لا يزيد عن 1100 ريال سعودي.

ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة أو يكون مسجون.

الالتزام ببرامج التدريبية والتوظيفية للقادرين من الأسرة.

استيفاء متطلبات الوزارة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمة للأبناء.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يجب على المتقدم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور استكمال جميع خطوات التسجيل ومن أهمها رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل وهي:

صورة من الهوية الوطنية لرب الأسرة أو الفرد.

مستند بقيمة الدخل الشهري للمتقدم ويكون مستند مثبت مختوم.

المرأة المطلقة تقدم وثيقة الطلاق، والمرأة الأرملة تقدم شهادة وفاة الزوج.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وهو إلكتروني عبر بوابة الضمان الاجتماعي المطور وتسجيل البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح مع رفع المستندات والوثائق المطلوبة لقبول طلب التسجيل ومراجعة إذا يتوفر في المتقدم شروط الضمان الاجتماعي المطور .

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكن لجميع المواطنين الذين يستوفون الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقبول الضمان الاجتماعي التسجيل في الدعم بالخطوات التالية:

ثم قم بكتابة كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

ثم قم باستكمال البيانات المطلوبة.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم الضغط على تسجيل.

متى ينتهي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد حتى يوم 30 أكتوبر المقبل 2022 الموافق 5 ربيع الآخر 1444 وتؤكد الوزارة على أن هذا الموعد هو الموعد النهائي للتسجيل.

ما هي مزايا التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

هناك الكثير من المزايا و الخدمات التي يستفيد منها المسجلين و المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور وتتمثل هذه المزايا في الآتي:

الاستفادة من الحلول المقدمة من الضمان الاجتماعي والتسجيل في البرامج الاجتماعية والتأهيلية. يحدد لك قيمة الدعم المادي المستحق وفقا لبعض المعايير. يسهل عليك إجراءات التقديم في الضمان. سهولة التواصل مع الدعم الفني.

آلية احتساب الضمان الاجتماعي المطور

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن طريقة احتساب معاش الضمان وهو بالخطوات التالية:

يحدد المعاش للمستقل والأسرة من خلال جمع قيمة الدخل الشهري الكلي للأسرة.

ثم يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري المكتسب وإضافة المجموع الغير مكتسب من الدعم الحكومي.

بعد ذلك نقوم بمقارنة الدخل المكتسب مع الحد الأدنى.

طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

لقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية آلية إلكترونية لحاسبة قيمة دعم الضمان لكل فرد وهو بالخطوات التالية:

الدخول إلى حاسبة الضمان التقديرية.

قم بكتابة البيانات المطلوبة (عدد أفراد الأسرة، تحديد الأكثر من 18 عام والأقل من 18 عام، قيمة الدخل الشهري، محل الإقامة، عدد التابعين).

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة احتسب.

آلية تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور

إذا كان هناك شكوى أو تريد تقديم اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور أو اعتراض مالي يمكنك تقديم اعتراض بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

قم بالتوجه إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة لتقديم اعتراض.

رفع المستندات التي تؤكد صحة بيانات الاعتراض.

ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

كما يمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور إلكتروني ومعرفة إذا كنت مؤهل أم لا، وطريقة الإستعلام هي:

الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

قم بالدخول إلى حسابك الشخصي على الضمان الاجتماعي.

ثم قم من القائمة الرئيسية الضغط على أيقونة الأهلية.

سيظهر أمامك نتيجة الأهلية أسباب عدم الأهلية.

ما هي أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يقوم برنامج الضمان الاجتماعي المطور بمراجعة بيانات المستفيدين بشكل شهرى ولذلك يتم الإعلان عن نتائج أهلية الضمان وهناك بعض المستفيدين الذين يظهر لهم أنهم غير مؤهلين وذلك لعدة أسباب وهي:

امتلاك المتقدم أكثر من مركبة واحدة.

إذا كان المتقدم يمتلك أكثر من 2 عامل منزلي.

زيادة قيمة الدخل الشهري الكلي للأسرة عن الحد المانع.

التأكد من عدم صحة البيانات التي تم إدخالها.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي للموظف

يتم التحقق من صحة البيانات التي تم إدخالها في طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور هي الأوراق والمستندات المطلوبة وهي كالاتي:

الهوية الوطنية للمتقدم وتكون سارية.

مستند بقيمة الدخل الشهري لرب الأسرة.

ملف الحالة الاجتماعية.

تقديم أوراق الصحة التي تثبت إعاقة المتقدم.

رفع جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين.

خطوات تقديم اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يتم صدور نتائج أهلية دفعة الضمان الاجتماعي المطور كل شهر وذلك لأن البرنامج يقوم بدراسة بيانات المستفيدين بشكل دقيق، وفي حالة إعلان النتيجة وكنت غير مؤهل يمكنك تقديم اعتراض بالطريقة التالية:

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.

قم بالتوجه إلى الحساب الشخصي للضمان.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة دراسة الاهلية.

سيظهر أمامك أسباب عدم الاهلية، قم بتحديد نوع الاعتراض وتقديم الطلب.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور

مع الوقت قد تتغير بعض بيانات المستفيدين من الدعم، وفي حالة وجود تغيير في البيانات يجب على الفرد تحديث بياناته لكى لا يتم إيقاف صرف الدعم، طريقة التحديث هي: