العالم اليوم - حوت شمال الأطلسي الصائب باق تحت حماية قانون الانقراض

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 04:24 صباحاً - قالت السلطات الفيدرالية الأميركية إن حوت شمال الأطلسي الصائب سيظل محميا بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض، وإن هذا النوع يتطلب سلسلة من الخطوات الوقائية لدرء الانقراض.

يبلغ عدد الحيتان حوالي 340 فقط وقد انخفض عددهم في السنوات الأخيرة. وأصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مراجعة لحالة الحوت اليوم الثلاثاء قالت فيها إن الحوت ”يستمر في التدهور ولم يستوف العديد من معايير التعافي المحددة” في خطة التعافي.

تعد حماية الحيتان مصدر نزاع بين حماة البيئة والصيادين التجاريين لأن أحد أكبر التهديدات للحيوانات الوقوع في شرك معدات الصيد. وقد أجرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مراجعة لحالة الحوت على مدار خمس سنوات وجاء فيها أن أعداد الحيوان مستمرة في الانخفاض بسبب تهديدات معدات الصيد والاصطدام بالسفن وغير ذلك من عوامل الإجهاد.