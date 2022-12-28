قصف روسى فى مقاطعة خيرسون بـ أوكرانيا.. عدد الضحايا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال رئيس بلدية أوليشكى، يفين ريشوك، فى منشور عبر "فيسبوك"، إن بعض المبانى الأخرى قد تضررت إثر القصف الجوى الذى شنته روسيا.

وأضاف المسئول أن أحد هؤلاء المصابين فى حالة خطرة، محذراً فى الوقت نفسه المواطنين المحليين من إمكانية تكرار القصف.