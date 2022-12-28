القاهرة الإخبارية تكشف عن آخر تطورات حريق مصفاة النفط بالعراق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن اندلاع حريق فى أحد مصافى محافظة أربيل.

وقال سركوت كارش، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدنى فى أربيل، إنَّ الحريق أدَّى إلى إلحاق خسائر مادية من دون تسجيل أى إصابات بشرية.

وعلى صعيد آخر، تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابى، وفق استراتيجية واضحة تستهدف تضييق الخناق عليه، وتصفية قياداته البارزة، بناء على معلومات أمنية واستخباراتية.