القاهرة الإخبارية تكشف عن آخر تطورات حريق مصفاة النفط بالعراق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن اندلاع حريق فى أحد مصافى محافظة أربيل.
وقال سركوت كارش، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدنى فى أربيل، إنَّ الحريق أدَّى إلى إلحاق خسائر مادية من دون تسجيل أى إصابات بشرية.
وعلى صعيد آخر، تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابى، وفق استراتيجية واضحة تستهدف تضييق الخناق عليه، وتصفية قياداته البارزة، بناء على معلومات أمنية واستخباراتية.
وقال اللواء تحسين الخفاجى، المتحدث باسم العمليات المشتركة فى الجيش العراق، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الاستراتيجية العسكرية فى مواجهة «داعش» تعتمد بصفة رئيسية على المعلومات الاستخباراتية لتحديد مواقع عناصر التنظيم الإرهابى، ومن ثم استهدافها من قبل عناصر القوات العراقية بمختلف فرقها.
وأضاف أن هذا العام شهد تصفية عدد كبير من الإرهابيين التابعين لـ«داعش»، مشيرا إلى محاولات التنظيم للعودة مجددا على الساحة، إلا أن الضربات الاستباقية للجيش العراقى تجهض هذه المحاولات فى مهدها.
وأشار المتحدث باسم العمليات المشتركة فى الجيش العراقى إلى أن الجهد الاستخباراتى الفنى، المبنى على الاستطلاع الجوى والتحليل، أسهم فى تجريد «داعش» من قدراته العسكرية، مؤكدا أن الاستراتيجية الاستخباراتية ترتكز إلى التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية العراقية كافة، بالإضافة إلى زيادة عملية الاستطلاع والكمائن الأمنية.
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