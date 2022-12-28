غطرسة الاحتلال.. قمع مسيرة كبرى لاسترداد جثامين الشهداء شمال القدس

جدة - نرمين السيد - تعرضت مسيرة كبرى للفلسطينيين انطلقت من "مخيم الأمعرى" بمنطقة البيرة الملاصقة لرام الله، للقمع من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلى المتمركزون عند حاجز "قلنديا" شمال القدس.





ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية تم تنظيم المسيرة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال.

ومخيم "الأمعري"، هو المخيم الذى عاش فيه المناضل ناصر أبو حميد الذى ارتقى فى سجون الاحتلال الأسبوع الماضى ويرفض الاحتلال تسليم جثمانه.

وقالت مصادر فلسطينية إن شابا أصيب فى ساقه بعيار نارى مُتفجر من نوع "الدمدم"، عقب قمع الاحتلال "مسيرة الخلود" وجرى نقله إلى مستشفى لتلقى العلاج.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أمطرت المشاركين فى المسيرة - التى سارت لمسافة 5 كيلومترات - بوابل من قنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

ورفع المشاركون فى المسيرة، نعشا فارغا وصور شهداء محتجزة جثامينهم إلى جانب والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

وشارك فى جزء من المسيرة ممثلون عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفصائل العمل الوطنى، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، ومؤسسات الأسرى.

وأكدت لطيفة أبو حميد، والدة الأسير ناصر أبو حميد، أنها شاركت فى المسيرة ليس فقط للمطالبة باستلام جثمان نجلها ناصر، بل لتنادى بضرورة إغلاق ملفات احتجاز الجثامين بشكل نهائى لدفنهم، مشيرة إلى أنها ستستمر فى مساعى استعادة جثمان نجلها، تنفيذا لوصيته بالدفن فى أرض فلسطين، وحتى تتمكن من فتح باب عزاء لقبول المعزين فى استشهاده.

وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، إن هذه الفعالية تعبر عن الإرادة الشعبية والدعوة لمزيد من تفعيل دور الشارع الفلسطينى فى مواجهة السياسات الإجرامية التى يتبعها الاحتلال بحق شهداء وأسرى وأبناء الشعب الفلسطينى.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدرى أبو بكر، إن مسيرة اليوم تشكل دليلاً على أن الشعب الفلسطينى يلتف حول مناضليه وأسراه، ولكن هناك حاجة للمزيد من التضامن على الصعيدين الرسمى والشعبى لوضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تحتجز جثامين 11 أسيرا ممن ارتقوا فى سجونها كان آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد الذى ارتقى فى العشرين من الشهر الجارى، بعد إصابته بالسرطان فى سجون الاحتلال ورفض سلطات السجون الإسرائيلية مطالب فلسطينية متكررة للإفراج عنه ليقضى أيامه الأخيرة وسط أهله ومحبيه.

واتهمت السلطة وفصائل فلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلى بقتل الأسير أبو حميد عمدا بعد إهماله طبيا فى سجونها.