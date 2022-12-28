الأردن والإمارات يبحثان توسيع الشراكة فى القطاعات الحيوية

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، الذى جرى على هامش التمرين العسكرى التعبوى المشترك بين البلدين فى أبوظبى، على عُمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التى تجمع البلدين بقيادة الملك عبدالله الثانى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص على توطيدها. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وتناول اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين فى العديد من القطاعات الحيوية التى تشكل مرتكزات رئيسة للتنمية والتقدم.
أشار ولى عهد الأردن إلى أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين فى العديد من القطاعات الحيوية.
حضر اللقاء السفير الأردنى فى أبوظبى نصار الحباشنة، ومدير مكتب ولى العهد الدكتور زيد البقاعين، ومن الجانب الإماراتى، حضر رئيس ديوان المحاسبة حميد أبو شبص، وقائد القوات البرية اللواء الركن سعيد راشد الشحى، وعدد من المسؤولين.
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