العالم اليوم - راشفورد يهز الشباك مجددا ويونايتد يفوز بثلاثية على نوتنغهام

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 01:20 صباحاً - واصل مهاجم إنجلترا ماركوس راشفورد تألقه التهديفي ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-صفر على نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع راشفورد، الذي سجل ثلاثة أهداف مع إنجلترا في كأس العالم في قطر، يونايتد على طريق الانتصار الكبير بعدما أنهى الكرة في الشباك بشكل رائع عقب ركلة ركنية في الدقيقة 19 قبل أن يضاعف أنطوني مارسيال تقدم صاحب الضيافة بعد ثلاث دقائق أخرى.

واعتقد فورست أنه عاد في النتيجة في منتصف الشوط الأول لكن الحكم ألغى هدف ويلي بولي من ركلة حرة بسبب التسلل.

وبعدها لم يظهر الفريق الزائر أي علامة على القتال ليكلل يونايتد عرضه المثير بعدما سجل البديل فريد الهدف الثالث في وقت متأخر.

وبات يونايتد صاحب المركز الخامس على بعد نقطة واحدة من المربع الذهبي. واستمر فورست في المركز 19.