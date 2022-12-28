مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن: 27 حالة وفاة فى غرب نيويورك

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من واشنطن، إن إعلان حالة الطوارئ فى نيويورك تأخر نظرًا لأن الأمور كانت تبدو تحت السيطرة، حيث كانت أعداد الضحايا لا تتجاوز 15 شخصًا.





وأضاف أن الوفيات وصلت الآن لـ27 حالة وفاة فى منطقة غرب نيويورك بمدينة بافالو، ويعد ذلك الرقم نصف عدد حالات الوفاة فى عموم الولايات المتحدة التى تخطت 57 حالة وفاة بسبب سوء الأحوال الجوية، وهذا ما دفع الرئيس جو بايدن لإعلان حالة الطوارئ. كما ذكر أن آثار الثلوج تبدو سيئة جدًا على معظم مناطق نيويورك، ما أدى لدفن بعض الأشخاص تحت الثلوج بخلاف الآلات والكاسحات المستخدمة فى إزالة تلك الثلوج. وتابع أن نيويورك تعد الأكثر تعرضًا لتلك العواصف، وأن هناك ولايات أخرى الوضع بها مستقر كـ «واشنطن» و«فيرجينيا».

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