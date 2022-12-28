العرموطي يسأل عن تهميش وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا للحكومة عن صحة تهميش الوحدات الرقابية في الوزارات والمؤسسات الحكومية .. وقال العرموطي في سؤاله : سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .

- نص السؤال :

1. هل صحيح ان اسباب ضعف عدد من وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات ومؤسسات القطاع العام وعدم قيامها بدورها ومهامها بالتدقيق على كافة السجلات والقيود واعمال المديريات وعدم استقلاليتها ، يعود لعدم دعم الإدارات في بعض الجهات الحكومية لوحدة الرقابة الداخلية لما لها من دور في الرقابة على المال العام وتحسين الآداء وعدم تمكين الوحدة من الإطلاع على كافة الوثائق والسماح لها بالوصول والتواصل مع بعض المديريات.

2.لماذا لا تولي الإدارات في المؤسسات العامة الاهتمام بتقارير وحدات الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراء المناسب لها .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي

صالح عبدالكريم العرموطي

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