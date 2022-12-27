الخارجية البلغارية تستدعى السفيرة الروسية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة -فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء- "نبلغكم أنه نظرا لأن وزارة الشؤون الداخلية فى روسيا، وضعت الصحفى الاستقصائى البلغارى خريستو جروزيف، على قائمة المطلوبين الفيدراليين، فقد تم استدعاء السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، لحضور اجتماع فى وزارة الخارجية فى أول يوم عمل بعد الإجازة".

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد أعلنت أمس أن الصحفى البلغارى خريستو جروزيف مطلوب داخل الأراضى الروسية.