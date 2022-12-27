إنقاذ 113 مهاجراً في البحر المتوسط

إنقاذ 113 مهاجراً في البحر المتوسطأعلنت سفينة "أوشن فايكينغ" الإنسانية التابعة للمنظمة غير الحكومية "اس او اس متوسط" اليوم الثلاثاء، عن انقاذ 113 شخصًا في البحر المتوسط في أول عملية لها منذ رسوها في فرنسا في نوفمبر بعد اختبار قوة بين باريس وروما.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم إنقاذ المهاجرين ليل الاثنين الثلاثاء في المياه الدولية التابعة لمنطقة البحث والاغاثة المالطية القريبة من ليبيا و أن من بين هؤلاء المهاجرين "23 امرأة بعضهن حوامل و30 قاصرا غير مرافقين وثلاثة رضع أصغرهم ولد قبل ثلاثة أسابيع".

ويذكر أن المهاجرين كانوا في زورق مطاطي أسود مكتظ في الظلام وتم معالجتهم بعد إنقاذهم على متن السفينة أعضاء المنظمة غير الحكومية وكذلك الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ومنذ بداية العام فقد 1998 مهاجرًا في المتوسط بينهم 1369 في وسط المتوسط، وهو أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

الجدير ذكره أنه في كل عام يحاول آلاف الأشخاص الفارين من النزاعات أو الفقر الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط من ليبيا التي تبعد سواحلها نحو 300 كلم من إيطاليا.