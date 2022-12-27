الصين تعلن نشر بيانات فيروس كورونا مرة واحدة في الشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 10:27 مساءً - أعلنت السلطات الصحية الصنية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم نشر بيانات فيروس كورونا مرة واحدة في الشهر، عندما تقع تحت فئة ب.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، قال مسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، إن الصين ستنشر في نهاية المطاف بيانات عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، مرة في الشهر عندما يندرج المرض تحت إدارة الفئة ب.

وتم تخفيض تصنيف إدارة الصين لفيروس كورونا، إلى الفئة B الأقل صرامة من المستوى الأعلى الحالي من الفئة A، حيث أصبح المرض أقل ضراوة وسيتطور تدريجيا إلى عدوى تنفسية شائعة.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين الغاء الحجر الصحي للمسافرين، المتعلة بفيروس كورونا المستجد والذي كان يستمر لمدة من 5 إلى 21 يوما، مع بداية العام الجديد 2023، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

وأكدت الحكومة، على إلغاء جميع إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من 8 يناير، ومن بينها متطلبات المسافرين داخل البلاد.

وقالت اللجنة اليوم الاثنين، إن الصين ستنهي شرط الحجر الصحي للمسافرين القادمين للبلاد، وستخفض الصين مستوى خطر فيروس كورونا اعتبارا من 8 يناير، مما يعني أن المسافرين لن يضطروا بعد الآن إلى الدخول في الحجر الصحي لدى وصولهم.