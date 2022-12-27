فى اتصال هاتفى مع زيلينسكى.. رئيسة الوزراء الإيطالية تجدد دعمها لأوكرانيا

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء لميلونى مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى، حسبما أفادت رئاسة الوزراء الإيطالية والتى نوهت بأنها الثانية من نوعها بعد تلك فى 28 أكتوبر الماضى، أى بعد أيام من توليها رئاسة الحكومة الجديدة فى روما.
وجددت ميلونى تأكيد التزام إيطاليا الأقصى بأى عمل مفيد للتوصل إلى سلام عادل للأمة الأوكرانية، مؤكدة نيتها الذهاب إلى كييف ودعت الرئيس زيلينسكى لزيارة روما.
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