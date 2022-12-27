العالم اليوم - أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 10:20 مساءً - تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة إيريت ليليان، في العاصمة أنقرة.

وكتب حساب إعلامي خاص بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة خاصة على "تويتر"، إن "السفيرة الإسرائيلية إيريت ليليان قدمت خطاب اعتمادها إلى رئيسنا في حفل الاستقبال الذي أقيم في المجمع الرئاسي".

وتعتبر إيريت ليليان أول سفير لدى تل أبيب في أنقرة منذ العام 2018، حيث ظل المنصب شاغرا 4 سنوات بعد قطيعة دبلوماسية.

ومن ناحيته، عبّر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، عن تطلّعه لتسلم أوراق السفير التركي الجديد لدى تل أبيب قريبا.

ووصف الرئيس الإسرائيلي هذه الخطوة بـ"المهمة" بين بلاده وتركيا.

وأضاف هرتسوغ: "أتطلع إلى تسلم أوراق اعتماد السفير التركي في إسرائيل قريبا".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وإسرائيل قررتا في 17 أغسطس الماضي، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى سفير، ضمن جهودهما لتطبيع العلاقات الثنائية.