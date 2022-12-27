مراسل «القاهرة الإخبارية»: أنباء عن نزول الجيش الأمريكى لمجابهة العواصف

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية، أن حاكمة ولاية نيويورك وصفتها بالكارثية، والصحف الأمريكية وصفتها أنها ساحة حرب، خصوصا فى منطقة شرق وغرب الولايات المتحدة فى مدينة بافلو، والتى ارتفعت فيها الثلوج إلى أكثر من متر ونصف المتر، وإلى الآن تحاول الكساحات فتح هذه الشوارع.

وتابع: «حاكمة ولاية نيويورك تقدمت إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن ليوقع على قرار أن تكون الولاية هى ولاية طوارئ منكوبة، حيث أن ذلك يساعد فى المساعدات الفدرالية، وهو ما حدث بالفعل يوم الإثنين الماضى، وانهالت المساعدات على الولاية، وهناك أنباء عن نزول الجيش فى مدينة بافلو لمحاولة التعامل مع الأضرار».

واستطرد: «درجات الحرارىة تصل فى بعض المناطق إلى 13 تحت الصفر، وتسببت فى تجمد الأنابيب الموصلة للتدفئة داخل المنازل، كما أن المطارات أغلقت عن بكرة أبيها وقد يستمر هذا الإغلاق إلى بعد غد».