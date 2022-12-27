الرئيس التونسى يؤكد ضرورة مشاركة ذوى الإعاقة فى صنع القرار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مع رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يسرى المزاتى، والكاتب العام للمنظمة يوراوية العقربى.
وأشار الرئيس التونسى إلى الملتقيات التى تم تنظيمها وشارك فيها لإدراج حقوق ذوى الإعاقة فى نصّ الدستور، مؤكدا أن النصوص لا تكفى وحدها بل لا طائل من ورائها إن لم تجد طريقها إلى التطبيق، وأن المؤسسات حين تنشأ يجب أن تحقق أهدافها.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه تم خلال اللقاء أيضا إثارة قضايا تعليم ذوى الإعاقة إلى جانب تعيينهم فى وظائف تؤخذ فيها بالاعتبار أوضاعهم الخاصة.
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