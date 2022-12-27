رئيس رابطة أوروبا الطبية: على الصحة العالمية التدخل لإنقاذ الصين من كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، من روما، إن الوضع بالنسبة لانتشار فيروس كورونا بالصين خطير جدًا، وأن لديه معلومات من المرضى والأصدقاء يتكلمون عن أعداد كبيرة من المصابين وحالات الوفاة، لافتًا إلى أن الصين توقفت عن الإعلان عن عدد الإصابات والوفيات فى الفترة الأخيرة، ويجب أن تتدخل فورًا منظمة الصحة العالمية.





وأضاف «عودة»، فى مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن الوضع فى العالم يختلف عن الصين نظرًا للتعاون الدولى ونسبة التطعيم العالية فى أوروبا، بعكس ما جرى فى الصين التى تسجل فشلًا كبيرًا فى مقاومة الفيروس، وجاء هذا بعد أن ظل المواطنون فى المنازل على مدار السنتين ونصف السنة الماضية، وفجأة بدون تدريج أو مراقبة قررت من أجل المظاهرات التى وقعت بها أن ترفع القيود بدون تطعيم أو إجراء مسحات. وأشار إلى أن هناك نقصًا كبيرًا بالأدوية والأطباء والممرضين، وضغطًا كبيرًا على المستشفيات، ويوميًا يتم تسجيل حرق أكثر من 30 جثمانًا بالصين، وأن ما تجريه الصين حتى الآن قرارات سياسية وليست صحية.

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