العالم اليوم - "كان بوسعه أن يلعب في قطر".. وكيل بنزيمة يفجر "مفاجأة طبية"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - أدلى وكيل أعمال لاعب الكرة الفرنسي، كريم بنزيمة، بتصريحات وُصفت بـ"الصادمة"، قائلا إن موكله كان بوسعه أن يشارك في مونديال قطر، بدءا من دور الثُمن، لكن الديكة لم يستدعوه حتى يخوض البطولة العالمية.

وكتب كريم الجزيري، في تغريدة على موقع تويتر، أنه طلب مشورة ثلاثة من الأطباء المختصين بشأن فحوص بنزيمة، فأكدوا له أنه لياقته البدنية كانت تسمح بأن يشارك بدءا من دور الثمن.

وتعد هذه التصريحات بمثابة تلميح إلى أن الإصابة لم تكن السبب الذي منع بنزيمة من المشاركة في المونديال، بل عدم رغبة المدرب ديدي ديشان في أن يتيح له الفرصة.

وأضاف الجزيري أنه كان بوسع منتخب فرنسا أن يجلب بنزيمة إلى دكة البدلاء على الأقل، ثم تساءل قائلا "لماذا طلبوا منه أن يغادر سريعا؟".

ونشر الجزيري فيديو من معهد سبيتار الطبي، الذي عالج بنزيمة في قطر، بعد تعرضه للإصابة.

وفي الفيديو، تم شرح الإصابة بالأشعة، مع تعليق الطبيب المختص على الحالة، الذي وصف الحالة بغير الخطيرة، وبإنها إصابة عضلية.

وكانت منتخب فرنسا قد تأهل إلى المباراة النهائية من مونديال قطر، لكنه خسر أمام الأرجنتين التي فازت بالمباراة واقتنصت الكأس الثالث في تاريخها، بعد مباراة وُصفت بـ"النارية".

وفي وقت سابق، أعلن بنزيمة اعتزاله اللعب دوليا، وغرد قائلا: "لقد بذلت الجهد وارتكبت أخطاء حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك!(...) كتبت قصتي.. وقصتنا (مع المنتخب) انتهت".