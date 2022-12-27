العالم اليوم - تايوان تمدد خدمة جنودها العسكرية.. والهدف "معروف"

انتم الان تتابعون خبر تايوان تمدد خدمة جنودها العسكرية.. والهدف "معروف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - في خطوة يراها كثيرون على أنها تندرج ضمن الاستعدادات لمواجهة تهديدات الصين، مددت تايوان الخدمة العسكرية الإلزامية من أربعة أشهر إلى عام واحد، على ما أعلنت رئيسة البلاد تساي إينغ وين الثلاثاء.

وقالت تساي في مؤتمر صحافي إن "الخدمة العسكرية الحالية لمدة أربعة أشهر ليست كافية للرد على الوضع المتغير باستمرار وبوتيرة متسارعة".

وأضافت "قررنا إعادة مدة الخدمة العسكرية لعام اعتبارا من 2024".

وأوضحت أن التعديل سيطبق على جميع الرجال المولودين بعد الأول من يناير 2005.

وتابعت قائلة: "لا أحد يريد الحرب... ولكن، يا أبناء وطني، لن يسقط السلام من السماء".

واعتبرت تساي قرارها بتمديد الخدمة العسكرية بأنه "صعب للغاية" لكنها أشارت إلى أنه يهدف إلى "تأمين أسلوب حياة ديمقراطي لأجيالنا القادمة".

ويأتي إعلان تساي بعد يومين من مناورات عسكرية صينية بالقرب من تايوان تقول بكين إنها تجري ردا على "استفزازات" لم تحددها وعلى "التواطؤ" بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

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