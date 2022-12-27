خبير قانونى لـ«القاهرة الإخبارية»: المجتمع المدنى اللبنانى يعيش أزمة حادة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد الخير، أستاذ القانون العام، إن المجتمع المدنى فى لبنان يعيش أزمة حادة، على المستوى الاجتماعى والاقتصادى، وذلك نظرا للظروف السياسية، وغيرها، التى يعانيها لبنان.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مطروح للنقاش» الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحويزى على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك جمعيات مجتمع مدنى أهلى تحاول أن تستنهض نفسها لمواكبة احتياجات ومتطلبات المجتمع اللبنانى، ولكن حتى الآن لم تنجح فى تحقيق الهدف المنشود، وفى المقابل هناك هجمة كبيرة جدا من قبل الجمعيات الأوروبية والأمريكية تقتحم الساحة اللبنانية، لدعم المواطن اللبنانى فى هذه الأزمات، لكن فى المقابل هناك بعض المخاوف والمحاذير من هذه الجمعيات التى تسرح وتمرح فى لبنان بشتى الصعد. وتابع: «نحن لا نستطيع أن نغلق أعيننا عما يقل عن مليون ونصف سورى اليوم، وهم إخوة لنا فى لبنان بكل احتياجاتهم، وكذلك ما يعانيه الشعب اللبنانى اليوم من احتياجات، وهناك مشاكل عديدة ومخاوف أن هذه الجمعيات غير الحكومية التى تقتحم لبنان؛ تستطيع أن تجمع أكبر قدر من المعلومات عن المواطنين والطوائف والأحزاب من الأرض، مما يضر بمصالح البلاد العليا بعد ذلك».

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