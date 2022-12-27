الصين تصدر قواعد جديدة لتقييم المخاطر لفروع البنوك الأجنبية

جدة - نرمين السيد - نشرت هيئة الرقابة المصرفية والتأمين الحكومية الصينية مجموعة من القواعد اليوم الثلاثاء لتقييم المخاطر التشغيلية للفروع الصينية للبنوك الأجنبية، فضلاً عن مستوى الدعم الذى يتلقونه من مقارهم العالمية.





ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن الهيئة التنظيمية الصينية قولها -فى بيان- إن هذا النظام من التصنيف مصمم لتخصيص الموارد بشكل أفضل وتعزيز التنمية الصحية للبنوك الأجنبية فى البلاد.

وبناءً على نتائج التقييم السنوى، ستوجه الهيئة البنوك الأجنبية ذات التصنيف الضعيف إلى تحسين حوكمة الشركات، لاسيما بعدما أنشأت البنوك الأجنبية أكثر من 40 وحدة صينية وأكثر من 100 فرع محلى فى الصين.

وأضافت الهيئة أن المنظمين سيقيمون إدارة مخاطر البنوك الأجنبية والرقابة التشغيلية والامتثال وجودة الأصول، بجانب تقييم ما إذا كانت البنوك الأجنبية تتمتع بالقدرة والاستعداد لتقديم الدعم المالى والإدارى الكافى لفروعها فى الصين.

وسيتم تصنيف البنوك الأجنبية بعد ذلك إلى خمس فئات بناءً على مستوياتها، حيث يشير التصنيف العلوى إلى عمليات مستقرة ودعم قوى من المقر الرئيسى، ويشير التصنيف السفلى إلى عيوب خطيرة وحتى أزمة.

وفيما يتعلق بالبنوك الأجنبية ذات التصنيف الضعيف، سيتخذ المنظمون الصينيون إجراءات تجاههم مثل تقييد هجرة رأس المال والمطالبة برأس مال تشغيلى جديد وتعليق الموافقة على الفروع الجديدة.