العالم اليوم - بعد "مأساة الأطفال".. منظمة الصحة تحارب دواء السعال المنتشر

انتم الان تتابعون خبر بعد "مأساة الأطفال".. منظمة الصحة تحارب دواء السعال المنتشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 08:18 مساءً - قالت وزارة الصحة الهندية، يوم الثلاثاء، إن هيئة تنظيم المستحضرات الصيدلانية في البلاد بدأت إجراءات تفتيش في بعض مصانع الأدوية في أنحاء البلاد، في مسعى إلى احتواء ضجة أعقبت إعلان غامبيا عن تسجيل وفيات وسط أطفال تناولوا شرابا ضد السعال أُنتج في الهند.

وتُعرف الهند بأنها "صيدلية العالم"، وزادت صادراتها من المستحضرات الصيدلانية إلى أكثر من الضعف، خلال العقد الماضي، لتبلغ قيمتها 24.5 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وأضرت وفاة 70 طفلا على الأقل في غامبيا بصورة الصناعة، لكن الهند تقول إن الأدوية المصنعة في شركة مايدين المحدودة للمستحضرات الصيدلانية ومقرها في نيودلهي لم تكن بها عيوب تشوب صلاحيتها.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في بيان: "تتم إجراءات تفتيش مشتركة في جميع أنحاء البلاد وفقا لإجراءات التشغيل القياسية. وسيضمن هذا زيادة معايير الالتزام بالجودة فيما يتعلق بالأدوية المصنعة في البلاد".

وقالت الوزارة إنها تفتش "وحدات تصنيع الأدوية" التي يشوبها خطر تصنيع أدوية غير ملتزمة بالمعايير أو مغشوشة أو مزيفة، ولكنها لم تذكر أي شركة بالاسم.

وعلقت الحكومة في أكتوبر الماضي كل إنتاج شركة مايدين، ومقرها في ولاية هاريانا، لانتهاكها معايير التصنيع.

جدل السلامة

لكن مسؤول الأدوية الرئيسي في الهند قال لمنظمة الصحة العالمية، هذا الشهر، إن اختبارات العينات من بعض دفعات إنتاج أدوية الشرب التي أرسلتها مايدين إلى غامبيا كانت مطابقة لمواصفات الحكومة. وقالت مايدين أيضا إن أدويتها صالحة للاستخدام.

وقالت منظمة الصحة العالمية أيضا، إن المختبرات المتعاقدة معها في غانا وسويسرا وجدت مستويات زائدة من ملوثات الإيثيلين غليكول والغليكول ثنائي الإيثيلين في أدوية شرب مايدين.

وقالت لجنة برلمانية في غامبيا، الأسبوع الماضي، إن مايدين مسؤولة عن وفاة ما لا يقل عن 70 طفلا جراء إصابات حادة بالكلى ودعت الحكومة لاتخاذ إجراء قانوني.