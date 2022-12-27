العالم اليوم - مبادرة في ليبيا تهدف للتوافق على القاعدة الدستورية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 08:18 مساءً - أكد رئيسُ المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن المجلس يسعى لحل الخلافات بين مجلسيْ النواب والدولة في ليبيا.

وخلال لقائه في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمندوبين الدائمين للدول العربية، أكد المنفي أن مقاربة المجلس الرئاسي لحل الخلافات، تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة.

ويسعى اللقاء على حد قوله، لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات.

أصل الأزمة