موسكو: مقتل 200 جندي أوكراني وتدمير آليات

موسكو: مقتل 200 جندي أوكراني وتدمير آلياتأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، عن القضاء على نحو 200 جندي أوكراني، وتدمير العديد من العربات والمركبات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية وإسقاط 3 طائرات مسيرة الإثنين.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الوزارة، في بيان لها، القول: تم تصفية ما يصل إلى 30 جندياً أوكرانياً وتدمير عربتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات عسكرية خاصة في محيط بلدة بيشانوية بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وأضاف البيان: "هزمت نيران المدفعية الروسية وحدات لواء الدفاع الإقليمي الـ11 بالقرب من تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 40 جندياً أوكرانياً وأربع مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين بيك أب".

كما هزمت وحدات من لواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات الأوكرانية، والقضاء على ما يصل إلى 60 جندياً أوكرانياً وتدمير ثلاث مركبات قتال مشاة وسبع مركبات عسكرية خاصة.

وأكد البيان أنه تم تدمير موقع إطلاق نار من راجمات المدفعية الأمريكية الصنع "إم777" مع طاقمها الذي قام بقصف المناطق السكنية في مدينة دونيتسك، وتم تدمير نظام مدفعي آخر من طراز "إم777" بالقرب من قرية برياوبراجينكا في منطقة زابوروجيه.

,أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق أولغينكا وغووسيلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي أجواء بيريموجنوي بمنطقة زابوروجيه، وتم اعتراض قذيفتين من راجمات للصواريخ "أوراغان" بالقرب من قرية كوستوغريزوفو بمنطقة خيرسون، إضافة إلى ثلاثة صواريخ أمريكية مضادة للرادار من طراز "هارم" بالقرب من مدينة دبالتسيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.

الجدير ذكره أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم تدمير352 مقاتلة و192 مروحية و2734 مسيرة و399 نظام صواريخ مضاداً للطائرات و7267 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و947 مركبة قتالية من راجمات الصواريخ و3729 قطعة مدفعية ميدان وهاون، إضافة إلى 7779 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.