بوتين يقرر حظر توريد المنتجات البترولية لأي دولة حددت سقفا لأسعار النفط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا رئاسيًا بشأن إجراءات خاصة تتعلق بفرض عدد من الدول سقفًا على أسعار النفط الروسي، يُحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا.

وبحسب مرسوم رئيس الحكومة الذي نشرته وسائل إعلام روسية، فإن توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا محظور على من وضع سقفًا سعريًا في العقود ويحظر حظر توريد النفط والمنتجات النفطية.. من روسيا، سيدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023، وسيسري قرار الرد على فرض قيود على أسعار النفط حتى 1 يوليو 2023.

وحظر الرئيس الروسي توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا إلى الدول التي حددت سقوف أسعار في العقود، كما حظر بوتين توريد النفط للمشترين الأجانب إذا تم استخدام آلية سقف السعر في العقد.

لا يمكن تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى الدول التي فرضت سقفًا للأسعار إلا بناءً على قرار بوتين الخاص.

ستشرف وزارة الطاقة على تنفيذ مرسوم رئيس روسيا بشأن رد الفعل على إجراءات تحديد سقف أسعار النفط الروسي.