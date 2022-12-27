المركزى الروسى: احتمالات استعادة الأصول المجمدة للبنوك منخفضة للغاية

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للمركزى الروسى اليوم الثلاثاء: "إن احتمالات استرداد هذه الأصول تبدو منخفضة للغاية، على الرغم من حقيقة أنه من وجهة النظر القانونية لم تتم مصادرتها بعد"، مقترحًا منح البنوك الروسية تأجيلًا لمدة 10 سنوات لإنشاء احتياطيات للخسائر المحتملة على الأصول المجمدة تمامًا.

يذكر أن وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف، أعلن فى وقت سابق أن بلاده تأمل فى بدء حوار مع الدول الغربية حول الإفراج المتبادل عن الأصول.

وقال الوزير الروسى: "إن موسكو تأمل فى أن يسود التفكير السليم قريبًا ويكون من الممكن الجلوس على طاولة المفاوضات وبدء مناقشة حول فك تجميد الأصول من كلا الجانبين".

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت مؤخرًا مصادرة أصول بقيمة 26 مليون دولار أمريكى مملوكة للملياردير الروسى رومان أبراموفيتش، الذى استهدفته دول غربية عديدة بالعقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.