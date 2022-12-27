اعلام عبري : ضبط مستوطن تسلل الى الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 07:07 مساءً - دوت الخليج :- كشف موقع والا العبري السبت , ان قوات الأمن الأردنية، اعتقلت مستوطنا إسرائيلياً تسلل من المنطقة الحدودية باتجاه المملكة . وبحسب الموقع فإن الاجهزة الأمنية الأردنية تحقق مع المستوطن الذي تسلل عبر الحدود .

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