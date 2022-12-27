النمسا: انقطاع الكهرباء سيطال دول أوروبا وروسيا متورطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية، كلاوديا تانر، اليوم ، أن النمسا تستعد بشكل مكثف لانقطاع محتمل للتيار الكهربائي خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء سيطال مناطق أخرى من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاستخبارات الروسية قد تكون وراء انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً.

وقالت تانر في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية:"إن احتمال انقطاع التيار الكهربائي في بعض أجزاء الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب مرتفع للغاية، والسؤال ليس ما إذا كان هذا سيحدث، بل متى سيحدث".

وأضافت تانر، بأن خطر انقطاع التيار الكهربائي ازداد بشكل كبير على نطاق واسع بسبب الصراع في أوكرانيا، مؤكدة أن فيينا تستعد بشكل مكثف لمواجهة الانقطاع المحتمل للتيار الكهربائي هذا الشتاء.

وترى تانر، أن الاستخبارات الروسية قد تكون وراء انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً، مضيفة، بأن "هجمات قراصنة الإنترنت على أنظمة الطاقة الغربية هي إحدى أدوات الحرب الهجينة".

وتابعت: "يجب ألا نتظاهر بأن هذه مجرد نظرية... يجب أن نستعد لانقطاع التيار الكهربائي في النمسا وأوروبا".

ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.