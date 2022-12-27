الأمم المتحدة تدعو ”طالبان” إلى إنهاء القيود ”الرهيبة” على النساء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فواكر تورك، اليوم ، بضرورة إلغاء حركة "طالبان"، على الفور لسياساتها التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، منددا بعواقبها "الرهيبة"، بحسب وصفه.

وقال تورك في بيان: "لا يمكن لأي دولة أن تتطور - في الواقع - على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي مع استبعاد نصف سكانها".

وأضاف أن "هذه القيود التي يتعذر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلى زيادة معاناة جميع الأفغان، بل أخشى أنها ستشكل خطرا خارج حدود أفغانستان".

وتابع مشيرا إلى أن "السياسات تخاطر بزعزعة استقرار المجتمع الأفغاني".

وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، السلطات في افغانستان على ضمان احترام وحماية حقوق جميع النساء والفتيات - في أن يُنظر إليهن ويُستمع إليهن ويشاركن ويساهمن في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلد".

ومنعت حكومة "طالبان"، يوم السبت، النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية، كما أنها أوقفت الأسبوع الماضي التعليم الجامعي للنساء والتعليم الثانوي للفتيات.

وقال تورك محذرا: "هذا المرسوم الأخير الصادر عن سلطات الأمر الواقع سيكون له عواقب رهيبة على النساء وجميع الشعب الأفغاني".