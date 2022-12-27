مصرع العشرات فى أنحاء العالم بسبب العواصف الثلجية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأدت العاصفة الثلجية التى تجتاح وسط الولايات المتحدة الأمريكية وشرقها منذ أيام، بحياة أكثر من خمسين شخصًا، كما أنها حرمت عشرات الآلاف من السكان من الكهرباء.
وقال مسئولون فى مقاطعة إيرى فى ولاية نيويورك الأمريكية، إن العاصفة الثلجية القوية التى شلت غرب نيويورك قتلت 25 على الأقل مع مواجهة فرق إصلاح المرافق يومًا طويلًا من الحفر فى المناطق التى غطاها الثلج.
وأعلنت السلطات الفلبينية عن مقتل 11 شخصًا فى عاصفة وفيضانات نجمت عن أمطار موسمية غزيرة أجبرت حوالى 46 ألف شخص على الهرب من منازلهم.
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