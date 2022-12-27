«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا حول الأزمة بين الكوريتين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "التوترات فى شبه الجزيرة الكورية متواصلة خاصة مع استمرار كوريا الشمالية فى إطلاق صواريخها البالستية، فى الناحية الغربية قرب الميال الإقليمية لجارتها الجنوبية". وأضاف: "وفى إحدى مظاهر تصعيد التوتر فى بيونج يانج وسول، قال الجيش الكورى الجنوبى إن 5 طائرات مسيرة كورية شمالية اخترقت المجال الجوى لكوريا الجنوبية، وإن سول ردت بالدفع بمقاتلات وطائرات مروحية هجومية وإطلاق النار فى محاولة لإسقاط تلك الطائرات". وتابع: "الجيش الكورى الجنوبى قدم اعتذارا عن إخفاقه فى إسقاط طائرات كوريا الشمالية المسيرة، مؤكدا أنه سوف يطور منظومته الدفاعية وتأمين قدرات هجومية مضادة للتصدى لتلك التصرفات فى حال تكرارها". واستطرد: "فى حين اعتبر الرئيس الكورى الجنوبى أن قدرات بلاده العسكرية لا تزال بحاجة لمزيد من التطوير، وفى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية تعول سول على دعم الصين الدبلوماسى، حيث أشارت من قبل إلى أن بكين قادرة على كبح جماح بيونج يانج، خاصة عند التسليح النووى وهو الدور الذى تطالب الولايات المتحدة الصين دائما للقيام به من أجل تخفيف التوتر فى شبه الجزيرة الكورية".

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