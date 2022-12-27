خرق إسرائيلي للسياج التقني الحدودي مع لبنان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 05:05 مساءً - دوت الخليج :- أفاد مصدر أمني لبناني بأن الجيش الإسرائيلي خرق ،اليوم الثلاثاء، المنطقة الحدودية المتنازع عليها مع لبنان جنوب بلدة العديسة وقام بأعمال ميدانية خارج السياج التقني.

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت" إن طائرة إسرائيلية دون طيار واكبت الأشغال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خارج السياج التقني دون أن تخرق الأجواء اللبنانية".

ولفت إلى "انفجار لغم مضاد للأفراد تحت جرافة إسرائيلية، كانت تقوم بأشغال تجريف وسماع دوي انفجارات في عمق مزارع شبعا اللبنانية المحتلة يتردد صداها من حين إلى آخر في قرى العرقوب وبلدات مرجعيون المشرفة على المزارع، وهي ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي داخل المناطق اللبنانية المحتلة".

--(بترا)

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