ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات فى الفلبين إلى 17 شخصا

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس الوطنى الفلبينى للحد من آثار الكوارث وإدارتها اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية فى وسط وجنوب البلاد إلى 17 قتيلا.





وذكر المجلس - فى تقرير أوردته قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها باللغة الإنجليزية - أنه تم الإبلاغ عن 9 قتلى فى شمال مينداناو، و5 فى منطقة "بيكول"، قتيلين فى "فيساياس الشرقية"، علاوة على قتيل فى شبه جزيرة "زامبوانجا". كما أفادت السلطات بإصابة 8 أشخاص وفقدان 27 شخصا آخرين جراء الفيضانات، فيما تضررت إجمالى 48 ألفا و358 أسرة، أغلبها فى مناطق بيكول وفيساياس الشرقية وشمال مينداناو. وساءت أحوال الطقس فى الوقت الذى تستعد فيه الفلبين لإجازة عيد الميلاد حيث يسافر ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للم شمل الأسرة خلال هذه المناسبة الهامة.

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