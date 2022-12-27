الصين تحث اليابان على ضبط النفس فى المجالات العسكرية والأمنية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، إنه يتعين على اليابان أن تنظر بجدية فى تاريخها العدوانى وأن تمارس ضبط النفس والحصافة فى المجالات العسكرية والأمنية، حتى لا تزيد من خيانة ثقة جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولى.
وأشار وانج إلى أن الصين قلقة بشأن الزيادة الكبيرة فى ميزانية الدفاع اليابانية، بحسب الموقع الرسمى لقناة "سى جى تى إن" التليفزيونية الصينية.
وأضاف: "يضخم الجانب اليابانى التوترات فى المنطقة من أجل السعى لتحقيق طفرة فى قوته العسكرية، وهى خطوة خطيرة تجعل جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولى يتساءلون بشدة عما إذا كانت اليابان صادقة فى تمسكها بالدفاع الحصرى ومدى التزامها بطريق التنمية السلمية".
كانت الحكومة اليابانية قد اعتمدت يوم الجمعة الماضى ميزانية دفاعية قياسية بلغت 6.82 تريليون ين "حوالى 51.2 مليار دولار" للسنة المالية 2023، بزيادة قدرها 26.3٪ عن الميزانية الحالية البالغة 5.4 تريليون ين "حوالى 40.6 مليار دولار".
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