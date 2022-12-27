جدة - نرمين السيد - ويبلغ ارتفاع جبل اللوز 2549 مترا فوق سطح البحر، ويتميز ببرودته الشديدة، فهو الجبل الوحيد الذى تسقط عليه الثلوج فى فصل الشتاء فى السعودية، ففى كثير من الأوقات يتأثر هذا الجبل بالمنخفضات الجوية القادمة من مناطق بلاد الشام، مصحوبة بكتل هوائية باردة، قادمة من المناطق القطبية، بحسب القناة الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: الثلوج تغطى قمم جبل اللوز بالسعودية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.