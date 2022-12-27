9 سفن محملة بمنتجات زراعية تغادر الموانئ الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، "غادرت موانئ أوديسا تسع سفن محملة بـ390 ألف طن من المنتجات الزراعية لإفريقيا وآسيا وأوروبا خلال اليومين الماضيين".

وأضافت أن السفينتين "ستار الاندا" و "إس إس آى بريفليج" تحملان 68 ألفا طن من القمح لإندونيسيا، بالإضافة إلى سفينة "يورو تشامبين"المحملة بـ45 ألف طن من الزيت النباتى والمتجهة إلى الهند، مشيرة إلى أنه يتم الآن تحميل 22 سفينة بأكثر من 860 ألف طن من المنتجات الزراعية فى موانئ منطقة أوديسا.

جدير بالذكر أن 594 سفينة غادرت موانئ منطقة أوديسا منذ الأول من أغسطس الماضى، وصدرت أوكرانيا 15.5 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا.