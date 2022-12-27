العالم اليوم - باريس سان جرمان يكشف موعد عودة ميسي بعد "راحة المونديال"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 04:20 مساءً - كشف مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، عن موعد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للفريق، بعد تحقيقه بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين.

وأعلن مدرب باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه، أن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، سيعود الى تمارين فريقه في "2 أو 3 يناير" المقبل.

وسيعود النجم الأرجنتيني، الذي اختير افضل لاعب في مونديال قطر 2022 بعد ان سجّل هدفين في النهائي امام فرنسا، إلى باريس في الأول من الشهر المقبل بعد أن نال فترة من الراحة اثر انتهاء منافسات كأس العالم.

ولن يكون ميسي موجودا على الأرجح مع فريق العاصمة الفرنسية حتى المرحلة 18 من الدوري الفرنسي عندما يستقبل أنجيه، يوم 11 يناير.

ويحتل سان جرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن لنس الثاني.

ويأمل سان جرمان أن يبني على تألق نجمَيه ميسي وكيليان مبابي في كأس العالم، بعد وصول اللاعبَين إلى النهائي، من اجل السعي لاحراز لقب دوري أبطال اوروبا بعد طول انتظار، حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور ثمن النهائي بدءا من 14 فبراير المقبل.