الأردن.. حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" ترسو في العقبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 04:07 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت فرنسا، الجمعة، رسوّ حاملة طائراتها "شارل ديغول" في ميناء العقبة جنوبي الأردن، وذلك للمرة الأولى.
جاء ذلك وفق منشور لسفارة باريس لدى عمان، عبر حسابها الرسمي على منصة فيسبوك.
وكتبت السفارة: "حاملة الطائرات شارل ديغول تقوم بعملية رسو للمرة الأولى في العقبة بالأردن".
وأضافت: "شكراً للسلطات الأردنية على حسن استقبالها، خير شاهد على شراكة الثقة والصداقة القائمة بين بلدينا".
و"شارل ديغول" حاملة طائرات تسير بالوقود النووي، ويبلغ طاقمها نحو ألفي شخص.
وكانت فرنسا أعلنت في فبراير/ شباط الماضي أنّ الحاملة توجهت رفقة 20 مقاتلة في مهمة تشمل مناطق شرقي البحر المتوسط والمحيط الهندي والخليج.
ويأتي الإعلان الفرنسي عن وصول "شارل ديغول" إلى ميناء العقبة، عقب يومين من زيارة أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الأردن استمرت يومين، شارك خلالها في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".
الاناضول
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