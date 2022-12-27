بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الأرمينى أزمة أذربيجان

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين خلال اجتماع ثنائى مع باشينيان على هامش القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة فى سان بطرسبرج، إن الجانبين يناقشان القضية الأساسية وهى تسوية الوضع فى جنوب القوقاز ككل، وكذلك العلاقات الأرمينية - الأذرية وكل ما يتعلق بقره باغ.
كما أشار الرئيس الروسى إلى اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الروسية الأرمينية الذى عُقد مؤخرا، وقال "من الملحوظ أن الوضع فى المجال الاقتصادى يتطور بشكل إيجابى للغاية، فخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجارى شهدنا زيادة بنسبة 73 % فى حجم التجارة الثنائية وهذه نتيجة جيدة".
وكان بوتين وباشينيان قد أجريا اتصالا هاتفيا فى وقت سابق من ديسمبر الجارى، وناقشا تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية بين باكو ويريفان وموسكو، وكذلك ضمان الأمن على الحدود الأرمينية - الأذرية.
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