تونس: إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ 216 مهاجرا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، اليوم الثلاثاء، إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ 216 مهاجرا من الغرق.



جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، اليوم الثلاثاء، إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ 216 مهاجرا من الغرق. وقال المتحدث - فى بيان - إن من بين المهاجرين: 89 تونسيا، والبقية من جنسيات أجنبية، حيث جرى إنقاذهم بعدما تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

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