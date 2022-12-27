لافروف: العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبى فى أدنى مستوياتها

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، إن العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبى "فى أدنى مستوياتها التاريخية" وذلك لأسباب معروفة، مشيرا إلى أنه بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الخاصة، اتبعت بروكسل خطى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى لشن حرب هجينة ضدنا. وكان مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، من أوائل الذين طالبوا بهزيمة روسيا فى ساحة المعركة.

وأكد كبير الدبلوماسيين الروس أنه "بطبيعة الحال، لن يكون هناك عمل بالقدر المعتاد مع مثل هذه الأطراف.

وأشار إلى أن "العالم ليس الاتحاد الأوروبى فقط بالنسبة لنا ولدينا الكثير من الأصدقاء والدول ذات التفكير المماثل فى أماكن أخرى".