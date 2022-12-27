جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار والفيضانات فى جنوب البلاد إلى 13 شخصًا، مشيرة إلى أنه لا يزال البحث مستمرا عن 23 آخرين فى عداد المفقودين.





وذكرت وكالة مكافحة الكوارث، فى بيان، أن معظم الوفيات حدثت بسبب الغرق، جراء السيول بعد يومين من الأمطار الغزيرة التى أفسدت احتفالات عيد الميلاد، وأجبرت أكثر من 45 ألف شخص على اللجوء لمراكز إيواء، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خفر السواحل والشرطة ورجال الإطفاء وهم يخوضون وسط مياه الفيضانات المرتفعة، وينقلون السكان من مناطق تعرضت لانهيارات أرضية. وقال كارمليتو هيراى، رئيس وكالة مكافحة الكوارث فى بلدة كلارين، بإقليم ميساميس أوتشيدنتال: إن عمليات الإنقاذ مستمرة فى حين يجرى تقييم وضع المحاصيل الزراعية، بحسب القناة الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 13 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.