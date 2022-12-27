أوكرانيا: أحداث مهمة تنتظرنا العام المقبل.. وهدفنا استعادة جميع أراضينا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد شدد على أنه "إذا لم تلب أوكرانيا مطالبنا بشأن نزع السلاح والتخلص من النازيين، فإن الجيش الروسى سيتولى ذلك".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، قد أشار ردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض فى ظل ظروف معينة من أوكرانيا، إلى أن روسيا "لم تتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم".
وصرح وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، فى وقت سابق، بأن السلطات الأوكرانية ترغب فى عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل.
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